2019-08-07

قرقاش: التطورات حول قصر معاشيق في عدن مقلقة

متابعات الخليج 365 - الرياض

طالب وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش باحتواء الموقف قرب قصر معاشيق في عدن.

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وقال قرقاش: التطورات حول قصر المعاشيق مقلقة والدعوة إلى التهدئة ضرورية، ولا يمكن للتصعيد أن يكون خيارًا مقبولًا بعد العملية الإرهابية الدنيئة.

وأضاف قرقاش أن الإطار السياسي والتواصل والحوار ضروري تجاه إرهاصات وتراكمات لا يمكن حلها عبر استخدام القوة.