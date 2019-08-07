بـ220 كجم أسلاك ذهب وفضة.. 5 عبارات على كسوة الكعبة

2019-08-07

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تستهلك كسوة الكعبة نحو 670 كيلو جراماً من الحرير الخام الذي تتم صباغته داخل المجمع باللون الأسود و120 كيلو جراماً من أسلاك الذهب و100 من أسلاك الفضة.

الكسوة تتوشّح من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء بطريقة الجاكارد كتب عليها 5 عبارات بخلاف الآيات القرآنية هي، (يا الله يا الله) (لا إله إلا الله محمد رسول الله) و(سبحان الله وبحمده) و(سبحان الله العظيم) و(يا ديان يا منان) وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.

Advertisements

ويبلغ عدد قطع حزام كسوة الكعبة المشرفة 16 قطعة، وستة قطع، و12 قنديلاً أسفل الحزام، و4 صمديات توضع في أركان الكعبة، و5 قناديل الله أكبر أعلى الحجر الأسود إضافة إلى الستارة الخارجية لباب الكعبة المشرفة.

يُذكر أنه يتم صناعة كسوة الكعبة في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة الذي يعمل به قرابة 200 صانع وإداري، وجميعهم من المواطنين السعوديين المدربين والمؤهلين والمتخصصين.