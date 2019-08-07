الان تتابع العثور على جثمان سيدة كانت ضمن عائلة مفقودة مكونة من 5 أفراد في سيول أحد المسارحة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 59 دقيقة - 8:32 م, 7 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 عثرت أجهزة الدفاع المدني بأحد المسارحة على أحد أفراد العائلة المفقودين والمكونة من 5 أشخاص في سيل وادي مسلة، وهي الزوجة متوفية. ونشر الدفاع المدني صورا لعمليات البحث، ومازال البحث جاريا عن المفقودين.

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