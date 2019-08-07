الأرصاد: هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة غدا

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الخميس الموافق 1440/12/07 في المملكة.

وقالت إنه يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية في مناطق جازان، عسير.

وشملت التوقعات أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية، الرياض، شرق المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على نجران، الباحة، مكة المكرمة.