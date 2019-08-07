شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» تكشف حقيقة فيديو الاعتداء على طفل ارتدى قميص أحد الأندية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن المقطع المتداول بشأن تعرض طفل للضرب من أحد أقاربه بسبب ارتدائه لقميص أحد الأندية (النادي الأهلي) حدث قبل أكثر من 3 سنوات.
وأشار أبا الخيل عبر «تويتر» اليوم (الأربعاء)، إلى أنه جرى مباشرة الحالة في حينه من قِبل وحدة الحماية الاجتماعية في الطائف، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية.
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