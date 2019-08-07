1.2 مليار ريال لتعزيز الطاقة الكهربائية خلال الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عززت الشركة السعودية للكهرباء من خدماتها خلال موسم الحج الحالي، إذ أنجزت 13 مشروعا جديدا في مجالي النقل والتوزيع لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لضيوف الرحمن، بتكلفة 1.2 مليار ريال، وأسندت ضمن خطتها المهام التشغيلية والصيانة لـ 1616 مهندسا وفنيا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

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وتوقعت أن يصل حجم الأحمال الكهربائية في القطاع الغربي خلال الموسم إلى 16824 ميجاوات، من إجمالي حجم التوليد المتاح 21000 ميجاوات، بفائض 5075 ميجاوات من قدرات الطاقة الكهربائية الزائدة عن الأحمال المتوقعة.

كما توقعت تسجيل 4383 ميجاوات كأقصى حمل ذروي خلال ذي الحجة الحالي، مقارنة بـ 4301 ميجاوات العام الماضي، بزيادة قدرها 2%.

وتنتج الطاقة الكهربائية في القطاع الغربي من 3 محطات توليد رئيسة، مرتبطة استراتيجيا بخطوط مع بقية المناطق، توفر قدرات كهربائية تفوق بشكل كبير الأحمال المتوقعة، فيما تغذي 16 محطة تحويل جهد (13.8/110 ك.ف.) المشاعر المقدسة بقدرة إجمالية تبلغ 2417 ميجا فولت أمبير، وخمس محطات تحويل تغذي المسجد الحرام، فضلا عن مضاعفة أحمال النظام القصوى في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.