الداخلية تعقد المؤتمر الصحفي الأول للحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعقد وزارة الداخلية بدءا من اليوم، المؤتمر الصحفي للحج، لتقديم إيجاز عن نتائج تنفيذ خطط أداء الحج، إلى جانب الجهود المبذولة للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء نسكهم.

وسيعقد المؤتمر الصحفي الأول عند الـ12 ظهرا، بمقر مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة وزارتي الصحة والحج والعمرة ورئاسة أمن الدولة.