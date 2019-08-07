ضيوف خادم الحرمين: الاستضافة تتيح لعلماء المسلمين مناقشة سبل تعزيز الدعوة الإسلامية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

رفع عدد من ضيوف خادم الحرمين الشريفين لموسم حج هذا العام 1440هـ، شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للرعاية والعناية التي يوليها لحجاج بيت الله الحرام وللحرمين الشريفين وقاصديهما وتوفير كامل الخدمات لهم ليتمكنوا من أداء مناسك الحج في راحة وأمن.

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وعبروا عن سعادتهم بهذه الاستضافة الكريمة التي كان لها أبلغ الأثر في نفوسهم، واهتمام حكومة المملكة المتواصل لخدمة الإسلام والمسلمين داخل المملكة والعالم الإسلامي، مشيدين بالخطوات المتطورة التي تنفذها حكومة المملكة في موسم الحج من عام لآخر لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأبدى رئيس الشؤون الدينية في روسيا نياز كشابف سعادته بما شاهده من استعدادات وخدمات عظيمة سخرتها هذه البلاد المباركة لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدا أن التقاء العلماء في موسم الحج له نتائج عظيمة في وحدة المسلمين، وأن المملكة تقوم كل عام بتذليل العقبات لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن ما شاهده الآن من تطور في الخدمات قد فاق ما شاهده من سنوات من توسعة وتنظيم وجهود من حكومة المملكة مما سهل عليهم القدوم للعمرة وتوفير فرصة أكبر لأداء العمرة.

من جانبه، أشاد الداعية في الجامع الكبير بكرواتيا نديم عمر فيتش بالجهود الجبارة والكبيرة التي تبذلها المملكة لخدمة حجاج بيت الله بتوفير جميع الخدمات من تسهيل التنقل وتوفير الوسائل لخدمة الحجاج، مشيدا بسرعة إنهاء إجراءات الدخول مما خفف عنهم عناء السفر، مما يدل على حرص الحكومة السعودية على توفير جميع الخدمات، منوها بحسن الضيافة وتقديم أفضل الخدمات لنا، وهذا ليس بغريب على حكومة المملكة، وأن ما يشهده الحرمان الشريفان من توسعه عملاقة يدل على اهتمام حكومة المملكة بالحج والعمرة، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة وشعبها ويجزيهم خير الجزاء.