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50 قتيلا ومصابا حوثيا في الضالع

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واس - الضالع 0 تبليغ

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- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل قتل وجرح 50 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بينهم قيادي في مواجهات وقعت أمس مع قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، بجبهة مريس شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.

وأفاد موقع «سبتمبر نت» الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من الميليشيا، التسلل باتجاه مواقع الجيش اليمني في قريتي، صولان القديمة، والجديدة، وتبة الخزان، بمنطقة الزيلة، غرب منطقة مريس، وأن القوات أفشلت محاولة المبليشيا الحوثية، وأجبرتها على التراجع والفرار، وأسفرت تلك المواجهات عن مصرع 20 من عناصر الميليشيا، بينهم القيادي في الميليشيا ومسؤولها الثقافي بمحافظة الضالع المدعو أبوفايدة وجرح 30 آخرين، تم إسعافهم إلى مستشفيات مدينة دمت ومحافظة ذمار.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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