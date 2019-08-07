اعتقال وزير مالية باكستان بتهم فساد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - إسلام أباد
ألقت الهيئة المسؤولة عن مكافحة الفساد في باكستان القبض على وزير المالية السابق مفتاح إسماعيل، في إطار حملة يقودها رئيس الوزراء عمران خان لتعقب السياسيين المشتبه في تورطهم في قضايا فساد.
وذكرت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أن مسؤولي «مكتب المساءلة الوطني» الباكستاني في إسلام أباد ألقوا القبض على مفتاح إسماعيل، لتورطه في فساد على صلة بصفقة غاز طبيعي.
وجرى توقيف اسماعيل بعدما رفضت محكمة إسلام أباد العليا طلبه بتمديد إطلاق سراحه بكفالة تمهيدا للمحاكمة.
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