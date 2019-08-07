وزير دفاع تونس يترشح للرئاسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - تونس قدم وزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي أمس، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة التي تجري في 15 سبتمبر المقبل. وأودع الزبيدي (69 عاما) ملف ترشحه لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد جمعه لتزكيات شعبية وبمساندة أحزاب وسياسيين مستقلين.



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