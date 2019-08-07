وزير الحرس الوطني يدعو لتقديم أفضل الخدمات للحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - منى

أكد وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر خلال تجوله أمس على مقرات الوزارة المشاركة في حج هذا العام، ضرورة تقديم وتوفير كافة الإمكانات والحرص على مضاعفة الجهود والارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام لأداء فريضتهم بكل يسر وأمان، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتماشيا مع الجهود التي تبذلها القيادة في كل عام لخدمة الحجاج وتوفير السبل لراحتهم وتسهيل أدائهم لفريضة الحج.

ووقف على جاهزية قوات ومقرات وزارة الحرس الوطني المشاركة في مهمة خدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام، مستعرضا لدى وصوله معسكر قوات الحرس الوطني في الشرائع وحدات القوة وتجهيزاتها المتكاملة، وما تمتلكه من قدرات وتأهيل عال، لأداء مهامها بكل اقتدار، كما شاهد عرضا لتفريق المتظاهرين ومكافحة الشغب، مستعرضا المهارات الفردية والجماعية، واستمع لشرح عن أبرز المعدات والآليات المتقدمة في تسهيل أداء مهامهم الموكلة لهم.

Advertisements

عقب ذلك استمع إلى إيجاز عن مهام وواجبات وحدات الحرس الوطني لخدمة ضيوف الرحمن في الحرم المكي والمشاعر المقدسة، كما تفقد مقرات الحرس الوطني بالمشاعر المقدسة، واستمع إلى شرح عن آخر الاستعدادات والتجهيزات التي تقدمها لحجاج بيت الله الحرام.

كما تفقد مستشفى منى الميداني التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، واستمع لشرح عن المهام والخدمات التي توفرها الشؤون الصحية بالحرس الوطني لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم.

ونوه في ختام زيارته بالجهود الجبارة التي تبذل من قبل الحكومة في خدمة بيت الله الحرام، وما سخرته من إمكانات وطاقات بشرية ومادية من أجل تسيير أعمال الحج وخدمة ضيوف الرحمن الذين يتوافدون سنويا في هذه الأيام المباركة.