السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة تفقد النائب العام الشيخ سعود المعجب أمس، سير العمل والوقوف على أعمال الحج بالمدينة المنورة. Advertisements وأكد المعجب أهمية الدور الذي تضطلع به النيابة العامة ضمن منظومة الجهات الحكومية التي تسهم في القيام بواجب شرف خدمة ضيوف الرحمن لأداء حجهـم بكل يسر وطمأنينة وسكينة. واستهل جولته بزيارة مقر مكتب أعمال الحج بالمنطقة المركزية، ثم انتقل لمكتب أعمال الحج بفرع النيابة العامة بالمدينة المنورة، واطلع على الخطة التشغيلية لهذه المقرات وشاهد انسيابية سير الإجراءات وسرعة ودقة إنهاء إجراءات قضايا الحجاج خلال 60 دقيقة. والتقى المعجب بمنسوبي النيابة العامة في هذه المقرات، مشيدا بالجاهزية العالية والفاعلية القصوى في إنهاء إجراءات الدعوى الجزائية المتعلقة بالحجاج، حاثا الجميع على مضاعفة الجهد والتفاني في تقديم أفضل الممارسات العالمية تجاه قضايا الحجاج بالشكل الذي يعكس اهتمام وعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين بخدمة ضيوف الرحمن وزائري مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.



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كانت هذه تفاصيل خبر النيابة تنهي إجراءات قضايا الحجاج خلال 60 دقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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