ولي العهد يبحث آخر المستجدات مع الرئيس الأرجنتيني ورئيس وزراء باكستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا، أمس، من الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، تطور الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها، كما اطلع على آخر المستجدات في إقليم كشمير.