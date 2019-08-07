السويلم يقدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة لدى فيتنام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - هانوي قدم سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية سعود السويلم، أمس، أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة لرئيس جمهورية فيتنام نجوين فو ترونغ. جاء ذلك خلال استقبال ترونغ في العاصمة هانوي للسفير السويلم، الذي نقل له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وتمنياتهما للشعب الفيتنامي بدوام الرقي والتقدم. من جهته حمل الرئيس الفيتنامي السفير نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.



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