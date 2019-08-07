نائب أمير مكة يطلع على خطة الدفاع المدني في الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان أمس، قائد قوات الدفاع المدني في الحج اللواء حمود الفرج، يرافقه مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء علي المنتشري.

وقدم الأمير بدر بن سلطان شكره وتقديره لرجال الدفاع المدني على الأعمال التي يقومون بها والجهود التي يبذلونها للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

واستمع خلال الاستقبال إلى إيجاز عن خطة المديرية العامة للدفاع المدني خلال موسم حج العام الحالي، التي ينفذها 17 ألف رجل دفاع مدني، مدعمين بما يزيد عن 3 آلاف آلية.