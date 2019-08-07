للمرة الأولى.. دائرتان قضائيتان لنزاعات عقود عمل الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
خصصت وزارة العدل وللمرة الأولى دائرتين للقضايا العمالية خلال موسم حج، للنظر في المنازعات العمالية التي لا تتجاوز 20 ألف ريال، والمنازعات المتعلقة بعقود العمل الموسمية خلال موسم الحج.
وتشارك الدائرتان العماليتان ضمن 20 دائرة قضائية في موسم حج هذا العام، وللمرة الأولى توجد دوائر قضائية عمالية متخصصة.
وتلبي الدائرتان احتياجات القائمين على خدمة ضيوف الرحمن من العمال وأصحاب العمل وضبط العلاقات التعاقدية العمالية، لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن كافة، وجرى دعمهما بالكوادر القضائية والإدارية المؤهلة لتسهيل سير عملهما وإنجاز المنازعات العمالية المتعلقة بموسم الحج.
وكانت العدل أعلنت في إطار استعداداتها للحج عن تجهيز 20 دائرة قضائية للنظر في القضايا الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومشعري منى وعرفة، إضافة إلى 5 كتابات عدل متنقلة لتلبية احتياجات ومتطلبات ضيوف الرحمن التوثيقية.
يشار إلى أن المحاكم العمالية باشرت اختصاصها في مطلع هذا العام الحالي بإجراءات سهلة وميسرة تضمن تحقيق العدالة الناجزة للمستفيدين وتتماشى مع طبيعة المنازعات العمالية، كون لها صفة الاستعجال.
نطاق عمل دوائر المنازعات
- داخل حدود الحرم
- منى
- مزدلفة
- عرفات
- أحمية المشاعر ومرافقها
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