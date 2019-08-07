، "الصحة": 937 يستقبل الاستشارات الطبية وبلاغات الحجاج والمفقودين على مدار الساعة ،

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رفعت "الصحة" جاهزية مركز (937)، والذي يعد من ضمن منظومتها العاملة في موسم الحج.
و يعمل المركز على استقبال الاستشارات الطبية لضيوف الرحمن وبلاغات الحجاج العاجلة، والاستفسار عن الخدمات الصحية ومواقع المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة، وذلك عبر ثماني لغات "إنجليزي، تركي، أردو، فارسي، سواحلي، فرنسي، روسي، إندونيسي".
ويقدم المركز عدة خدمات منها خدمة الاستشارات الطبية للحجاج و"البلاغات العاجلة" ،وخدمات الرد على الاستفسارات عن المرافق الصحية، وخدمات الحجاج المفقودين.
ويساهم المركز في توعية الحجاج عن طرق الوقاية من الأمراض، إلى جانب استقبال مكالمات الحجاج الخاصة بطلب الخدمات الطبية في حالة احتياجهم، وذلك بالتعاون مع غرف العمليات في الحج، كما يعد مركز خدمة (937)، أحد أهم المبادرات في "الصحة"، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز.
ويعمل في مركز (937) إداريون، وأخصائيون، واستشاريون، يقدمون الخدمة للمتصل يومياً باستجابة سريعة من داخل المملكة وخارجها، ويلبون احتياجاتهم الصحية الأولية وفق آلية تضمن بعون الله تعالى استقبال أكبر عدد ممكن من المتصلين وتقديم ما يحتاجون من خدمات.
07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440 08:41 PM
قدم عدة خدمات وعبر 8 لغات مختلفة
رفعت "الصحة" جاهزية مركز (937)، والذي يعد من ضمن منظومتها العاملة في موسم الحج.
و يعمل المركز على استقبال الاستشارات الطبية لضيوف الرحمن وبلاغات الحجاج العاجلة، والاستفسار عن الخدمات الصحية ومواقع المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة، وذلك عبر ثماني لغات "إنجليزي، تركي، أردو، فارسي، سواحلي، فرنسي، روسي، إندونيسي".
ويقدم المركز عدة خدمات منها خدمة الاستشارات الطبية للحجاج و"البلاغات العاجلة" ،وخدمات الرد على الاستفسارات عن المرافق الصحية، وخدمات الحجاج المفقودين.
ويساهم المركز في توعية الحجاج عن طرق الوقاية من الأمراض، إلى جانب استقبال مكالمات الحجاج الخاصة بطلب الخدمات الطبية في حالة احتياجهم، وذلك بالتعاون مع غرف العمليات في الحج، كما يعد مركز خدمة (937)، أحد أهم المبادرات في "الصحة"، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز.
ويعمل في مركز (937) إداريون، وأخصائيون، واستشاريون، يقدمون الخدمة للمتصل يومياً باستجابة سريعة من داخل المملكة وخارجها، ويلبون احتياجاتهم الصحية الأولية وفق آلية تضمن بعون الله تعالى استقبال أكبر عدد ممكن من المتصلين وتقديم ما يحتاجون من خدمات.
، "الصحة": 937 يستقبل الاستشارات الطبية وبلاغات الحجاج والمفقودين على مدار الساعة ،
المصدر : الخليج 365
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