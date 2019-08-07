، "الغذاء والدواء": ادعاءات منتج "بطاقة منع الفيروسات" غير دقيقة.. وسنلاحق المسوِّقين ،

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أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات طبية حول منتج "Air Doctor" غير مثبت علميًّا، إضافة إلى أن المعلومات المقدَّمة عن تسجيل المنتج في بعض الهيئات الرقابية الدولية غير دقيقة.
وبيّنت الهيئة أن الادعاءات المذكورة في الإعلان بأن المنتج (على شكل بطاقة)، يحمي من الفيروسات والبكتيريا والفطريات المنقولة عبر الهواء، غير مثبتة علميًّا، وكذلك لم يتم تسجيله في أي من الجهات الرقابية الدولية المذكورة في الإعلان، وإنما تم التصريح من بعض الجهات الرقابية للمادة الكيميائية المستخدمة في المنتج للاستخدام في بعض المجالات، مثل الغذاء وتعقيم الأجهزة الطبية.
وأكدت الهيئة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المنتج والشركة المسوقة والمعلنين.
07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440 08:25 PM
لم يتم تسجيله في أي من الجهات الرقابية الدولية المذكورة بالإعلان
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات طبية حول منتج "Air Doctor" غير مثبت علميًّا، إضافة إلى أن المعلومات المقدَّمة عن تسجيل المنتج في بعض الهيئات الرقابية الدولية غير دقيقة.
وبيّنت الهيئة أن الادعاءات المذكورة في الإعلان بأن المنتج (على شكل بطاقة)، يحمي من الفيروسات والبكتيريا والفطريات المنقولة عبر الهواء، غير مثبتة علميًّا، وكذلك لم يتم تسجيله في أي من الجهات الرقابية الدولية المذكورة في الإعلان، وإنما تم التصريح من بعض الجهات الرقابية للمادة الكيميائية المستخدمة في المنتج للاستخدام في بعض المجالات، مثل الغذاء وتعقيم الأجهزة الطبية.
وأكدت الهيئة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المنتج والشركة المسوقة والمعلنين.
، "الغذاء والدواء": ادعاءات منتج "بطاقة منع الفيروسات" غير دقيقة.. وسنلاحق المسوِّقين ،
المصدر : الخليج 365
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