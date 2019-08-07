حساب المواطن دفعة أغسطس وتوضيح أمور هامة للمواطنين

من المقرر إيداع حساب المواطن لدفعة أغسطس غدًا الخميس في البنوك للمستفيدين منها وفي الغالب يتم ذلك في العاشرة صباحًا، وقد التزمت الحكومة السعودية بتقديم الموعد ليوم 8 أغسطس بمناسبة أجازة عيد الأضحى المبارك، ومن المعروف أن قيمة الدعم يتم صرفها في اليوم العاشر من كل شهر، إلا أنه في ذات الوقت سبق التوضيح أنه في حالة موافقة ذلك اليوم لأجازة رسمية فسوف يتم تقديمه، وهو ما حدث بالفعل ومع كل شهر يبدأ المواطنون السعوديون رحلة من التسجيل للحصول على الدفعة التالية من الدعم، ورحلة أخرى لعدد ممن حصلوا عليه للتظلم.

هذا ويتيح مسئولي الحساب الفرصة للجميع إلى الاستفسار عما يمكن أن يقابلهم من مشاكل، وذلك من خلال التوجه إلى تويتر وبالتحديد لحساب البرنامج وترك استفسارهم للرد عليه، وهو ما يحدث بالفعل بصفة مستمرة، وإن كانت معظمها تتم من خلال التعليقات على تغريدات يقوم بها المسئولين عن إدارة الحساب.

مواطن سعودي يواجه حساب المواطن بحقيقة خطيرة

في إطار تلقيه لاستفسارات المواطنين أكد أحد السعوديين أنه وفقًا لحاسبة حساب المواطن فإن قيمة الدعم المستحقة له هي 755 ريال سعودي، إلا أنه لا يحصل إلا على 300 فقط، وهذا تكرر خلال الأشهر الأخيرة وتساءل المواطن عما يحدث وأين مصير بقية الأموال المستحقة له وأين تذهب؟، وطالب المسئولين بضرورة تحري شكواه تلك والتي يقدمها للمرة الثالثة دون تلقي أي ردود أو توضيحات بشأن ذلك، وفي إطار آخر وردًا على تساؤل زوجة عن متى تصبح هي المستفيد الرئيسي من الحساب، أكد لها مسئولي خدمة العملاء أنها تصبح كذلك في أربعة حالات وهي عائلة سجين أو فاقد للأهلية أو متزوجة من غير سعودي أو زوجها غائب

وتساءل البعض الآخر عن موقف زيادة الدفعات القادمة بعد ارتفاع سعر البنزين وارتفاع أسعار بعض الخدمات الأخرى، وتم الرد عليهم بأنه تم تغطية الفرق في الأسعار بالفعل ورفع قيمة الدعم وأنه لا نية لوجود أي زيادات في هذه الدفعة، وقد تمت الإجابة على استفسارات عديدة بشأن القيمة المستحقة من الدعم بالدخول إلى رابط حاسبة حساب المواطن لتحديد القيمة.