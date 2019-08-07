بالإسم.. هذا هو قائد مليشيات الانتقالي والامارات في عملية اقتحام قصر المعاشيق بعدن

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر اعلامية من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن عن اسم قائد حملة الفوضى التي دعت اليها قيادة مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة اماراتياً لاقتحام قصر معاشيق والانقلاب على الشرعية. وأفادت الأنباء الواردة من العاصمة عدن ان المتمرد ابوهمام اليافعي هو من يقود معركة اقتحام ونهب قصر المعاشيق الذي اعلن عنها المتمرد هاني بن بريك عصر اليوم.

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