شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر رئاسي يتحدث عن اعتقال ‘‘بن بريك’’ وهذا ما حدث بمساعدة السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر بالرئاسة اليمنية عن صدور مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي. وقال مصدر بالرئاسة اليمنية:نؤكد صدور مذكرات قبض امن دولية من ( شرطة الانتربول ). واضاف:بالتعاون مع الإخوة الأشقاء في المملكة ألعربية السعودية باسماء جميع زعماء مليشيات الإرهاب والفوضى في عدن. واختتم:وفي مقدمتهم المدعو هاني بن بريك وجميع من ظهروا في بيان الانقلاب في عدن على الشرعية والتحالف العربي وهاجموا موسسات الدولة.



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