شكرا لقرائتكم خبر عن حرب شوارع ومواجهات مباشرة ودخول أسلحة نوعية إلى خط المعارك .. وهذا ما يحدث في ‘‘معسكر بدر’’ بعد هجمة شرسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توسعت الاشتباكات قبل قليل في عدد من الأحياء بمدينة عدن – جنوب اليمن – بين القوات الحكومية وقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً. وقال شهود عيان في المدينة ” إن اشتباكات مسلحة اندلعت قبل قليل بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بين قوات اللواء 39 مشاه في معسكر بدر وعناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي. ​​​ Advertisements ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​ وأضاف الشهود إن الاشتباكات قطعت كافة الطرقات المؤدية إلى المعسكر ولا تزال مستمرة حتى اللحظة، موضحين إلى أن الاشتباكات امتدت أيضاً إلى جزيرة العمال المجاورة. ولاتزال الاشتباكات بحسب مصادر في المدينة بين ألوية الحماية الرئاسية وعناصر المجلس الانتقالي والحزام الأمني في محيط قصر المعاشيق بعد ساعات من دعوة نائب رئيس المجلس هاني بن بريك لمسلحيه بإعلان النفير العام والزحف نحو القصر والسيطر عليه.

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