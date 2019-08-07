شكرا لقرائتكم خبر عن في حدث مريب...مواطنين يمنيين يمارسون احدى مناسك الحج في غير الكعبة ...شاهد الفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تم تدشين الدفعة السنوية لكلية الزراعة بجامعة صنعاء لعامنا الجاري .. حيث وان المنشد والاعلامي الشهير محمد العماد اللذي كان من المشاركين في هذا الاحتفال واللذي بدور طلب من الحاضرين طلبََ غريباََ بعـد استوقافهم لمدة دقيقة كاملة حسب طلبه .

وحسب ما افادت مصادر من الحاضرين في اوساط الجمهور ان المنشد الاعلامي محمد العماد قد طلب من الحاضرين الوقوف لمدة دقيقة كاملة لتلبية وذلك بعد ان طلب من الـ دي جي ايقاف الموسيقى ...

حيث اثار طلبه استعجاباَ غريباَ في اوساط الحاضرين بعد وقوفهم للتلبية واثارة الدهشة .

كما ذكر احد الحاضرين ان الطريقة قد نالت اعجابه وانه شعر بشعوراَ غريب جداََ مما اثار حماسته وجعله يرغب في الانضمام للحجاج في مواسم الحج القادمة .

حيث وان المبدع محمد العماد بعد سؤاله عن سبب طلبه ذلك : فرد بكلمة بسيطة .. الا ومفادها ... لبيك ربي وإن لم اكن بين الزحام ملبياََ ...

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#لبيك_اللهم_لبيك #محمد_العماد

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