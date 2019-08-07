شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علي الحوثي يفاجئ الشرعية والانتقالي الجنوبي بإعلان طارئ بشأن ما يحدث في عدن.. شاهد ما ورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثي تأييدها الكامل لتحرات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، في عدن، ضد الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة، وقوات الحماية الرئاسية.

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وأكد محمد على الحوثي، في تغريدة رصدها "ناس تايمز" دعم تحركات المجلس الانتقالي لإسقاط حكومة الرئيس هادي، وقال نتمنى ان تكون تحركاتهم حاسمة ومستعدون لأي حوار سياسي مع الانتقالي.

يأتي ذلك بعد أيام من استهداف الحوثيين عرضًا لقوات ما يسمى بـ"الحزام الأمني" التابع للإنتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيًا، وسقوط نحو 50 قتيلًا بينهم القيادي البارز المدعو أبواليمامة، الأمر الذي اتخذه الانتقالي ذريعة للانتقام من أبناء المحافظات الشمالية في عدن، وحرق محلاتهم، وإعلان الانقلاب على الحكومة الشرعية.

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وقوبلت احداث عدن رفض شعبي واسع في عدن لكل تحركات الانتقالي الهادفة الى تفجير الوضع عسكريا وادخال المدينة في دوامة من الصراع والعنف خدمة لأجندة مشبوهة.

وتسعى مليشيا المجلس الانتقالي من خلال تحركاتها الأخيرة الى تحقيق مكاسب سياسية عبر الاستثمار بدماء الابرياء الذين يزج بهم في اتون الصراع.