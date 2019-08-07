أمانة جدة تباشر استقبال طلبات تصاريح الذبح في المطابخ المرخصة

باشرت أمانة محافظة جدة، استقبال طلبات التصاريح المؤقتة للذبح داخل المطابخ المرخصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر التقديم في البلديات الفرعية ضمن الفترة المحددة اعتبارًا من الثاني إلى التاسع من ذي الحجة الجاري؛ بهدف تخفيف التزاحم على المسالخ النظامية والتيسير على أصحاب الأضاحي.

وقالت مديرة إدارة المسالخ وأسواق النفع العام المهندسة عهود الشمراني، بحسب بيانٍ صادرٍ عن الأمانة، اليوم الأربعاء، حصلت «عاجل» على نسخة منه: إنَّ البلديات الفرعية استقبلت منذ بداية التقديم إلى الآن، 43 رخصةً مؤقتةً. مشيرةً إلى أنّ الأمانة حدّدت مجموعةً من الاشتراطات الواجب توافرها في المطابخ الراغبة في الحصول على التصاريح المؤقتة ومنها استيفاء الاشتراطات الصحية، والالتزام بفترة التصريح والمحددة خلال أيام عيد الأضحى من 10-13/12/1440هـ إلى جانب توفير معدات ذبح المواشي وسلخها وشبكة تصريف وتوفير طبيب بيطري، إلى جانب النظافة وتوفير مصائد للحشرات فضلًا عن توفر رخصة سارية للمطبخ.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين تجنُّب مواقع الذبح العشوائي والاعتماد على المسالخ النظامية والمطابخ المرخص لها بالذبح خلال الفترة المحددة لضمان التأكّد من سلامة الأضاحي وخلوّها من الأمراض أو الملوثات التي قد تنتج عن المواقع غير المستوفية للاشتراطات الصحية.

ودعا البيان للإبلاغ عن مخالفات الذبح في المطابخ أو غيرها عبر الاتصال بهاتف البلاغات 940 أو من خلال المستكشف الجغرافي على موقع الأمانة أو من تطبيق البلاغات الجغرافية على الهواتف الذكية.