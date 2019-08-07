الأمن العام يرصد جهود الجهات الأمنية العاملة بالحج حتى الأول من ذي الحجة

حققت الجهات الأمنية العاملة في موسم الحج للعام الحالي خلال الفترة من 11/1 وحتى 1440/12/1هـ، العديد من الإنجازات الأمنية في منع وضبط مخالفي أنظمة الحج وغيرها من المهام الأمنية المناطة بتلك الجهات.

وأوضح التقرير اليومي عن الحالة الأمنية والمرورية الصادر من مركز القيادة والسيطرة بالأمن العام، أن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة خلال هذه الفترة بلغ 1510420 حاجًّا، كما تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 164مكتبًا وهميًّا للحج و15388 مخالفًا من مختلف الجنسيات لا يحملون تصريحًا للحج بينهم 8478 سعوديًّا.

فيما بلغ عدد المركبات المعادة 163212 مركبة، وتم تسجيل بصمة 211 مقيمًا مخالفًا لأنظمة الحج و13ناقلًا للمخالفين لأنظمة الحج، وإعادة 368336 مقيمًا من غير المقيمين بمنطقة مكة المكرمة.

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وأشار التقرير إلى أن الحوادث والمخالفات المرورية التي رصدها مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بالأمن العام خلال نفس الفترة بلغ 62 حادثًا نتج عنها وفاة خمسة أشخاص وإصابة تسعة آخرين، إضافة لرصد 838 مخالفة مرورية، فيما بلغ عدد مركبات الحجاج القادمين عن طريق المنافذ البرية 2706 سيارات.

وبلغ عدد السيارات المترددة على مداخل العاصمة المقدسة 386248 سيارة، إلى جانب إيقاف 70 مركبة صغيرة في المواقف المخصصة للحجز خارج العاصمة المقدسة في طرق: «الشرائع، والتنعيم، وجدة، والليث، والهدا»، وبلغ عدد المركبات الكبيرة المتوقفة في المواقف المخصصة لها «حجاج البر» 1200 مركبة.

ورصد التقرير كثافة عالية من المصلين في صحن الطواف لصلاتي المغرب والعشاء، وتوسط في الكثافة في صلوات الفجر والجمعة والعصر، وكثافة عالية للمصلين في جميع أدوار المسجد الحرام لصلوات الفجر والمغرب والعشاء وصلاة الجمعة، وخفيفة بالسطح، مبرزًا جهود قيادة قوات أمن الحج في تمكين المصلين من التنقل من مقار سكنهم إلى الحرم والعودة عبر النقل الترددي بما يضمن سلامة وصولهم دون تأخير عبر محطات «مواقف باب علي شعب عامر وكدي وجرول وريع بخش وطريق الأمير متعب المسخوطة».