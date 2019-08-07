رئيس الأركان يتفقد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة تأمين الحج

تفقد رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم الأربعاء، وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج؛ للوقوف على جاهزيتها واستعدادها.

وشملت الجولة، مفرزة القوات الجوية في مطار عرفات بالمشاعر المقدسة؛ حيث كان في استقبال رئيس الأركان، قائد منطقة الطائف قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج اللواء الركن محمد بن مشبب القحطاني، وعدد من ضباط الوحدات المسلحة المشاركة في مهمة الحج.

وفور وصوله المفرزة الجوية، استمع رئيس الأركان، إلى إيجاز عن مهام المفرزة، كما زار قوة «الواجب والإسناد الإداري» بالمغمس؛ حيث اطلع على سير العمل، والمهام والخطط الأمنية الموكلة لهم، وعقب ذلك شاهد رئيس الأركان العرض العسكري للوحدات المشاركة.

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وقد ألقى رئيس هيئة الأركان العامة كلمةً للمشاركين قال فيها: إن اهتمام بلادنا بخدمات الحجاج والمعتمرين والزوار راسخة الجذور؛ فالمملكة منذ تأسيسها تولي خدمة ضيوف الرحمن جل اهتمامها وفائق رعايتها، انطلاقًا من الشرف الكبير الذي شرفها الله بحمله وهو خدمة الحرمين الشريفين، وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار؛ حيث تعطي القيادة الرشيدة -حفظها الله- هذا الأمر الأولوية القصوى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ بالتوجيهات الدائمة لتسخير كل الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير أعلى درجات الراحة والأمان لجميع قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة دون أي استثناء أو تمييز.

وعقب ذلك، زار رئيس الأركان المستشفى الميداني التابع للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بمزدلفة، واطلع على التجهيزات والمعدات الطبية المتوافرة في المستشفى، كما تفقد رئيس الأركان الكوادر الطبية والصحية، واستمع إلى شرح موجز للاستعدادات التي تقوم بها الخدمات الطبية للقوات المسلحة لتوفير أفضل الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام .

كما اطلع رئيس الأركان، على الاستعدادات والمخيمات والأنشطة الدينية التي تقدمها الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة، فيما قام بافتتاح عدد من المشاريع في مخيمات وزارة الدفاع، ومقر قيادة «قوة إسناد الحج» بالعابدية، كما تفقد موقع «مركز العمليات المتقدم» بقيادة وحدات القوات المسلحة المشاركة بمهمة حج هذا العام بالعوالي.