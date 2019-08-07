«البلديات» تُنهي صيانة وتشغيل 200 ألف وحدة وبرج إنارة بالعاصمة والمشاعر المقدسة

أنهت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة، صيانة وتشغيل شبكات الإنارة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والتي شملت 110.000 وحدة إنارة مختلفة، موزعة على أحياء مكة المكرمة، ومركَبة على عدد 85.000 برج، وعامود إنارة مختلفة الأطوال والأحجام، تُغذّى من 1345 لوحة توزيع.
وأوضحت الوزارة أن أعمال صيانة الإنارة بالمشاعر المقدسة شملت تشغيل 2420 برج إنارة مختلفة الارتفاعات والاستطاعات، مركبة على 3500 عامود إنارة مختلفة الأطوال والأحجام، وتُغذّى من 500 لوحة توزيع، منها 220 برج إنارة بارتفاع 50 مترًا ، و1100 بارتفاعات تتراوح بين 20 و30 مترًا، يحمل كل واحد منها ما بين 3 و9 كشافات 400 وات، و1100 برج بارتفاعات تتراوح بين 20 و30 مترًا، يحمل كل واحد منها 8 كشاف 1000 وات
وأضافت الوزارة، أنه تم توزيع الصواري على 8 مناطق متفرقة، شملت نقطة التفتيش بموقف حجز «سيارات الشرائع 1»، وموقف حجز سيارات «الرصيفة ميدان زمزم 2»، ونقطة الفرز بطريق «جدة السريع مع الإسكان 2»، وموقف «حجز السيارات بالزاهر 1»، و«موقف القشلة 1»، وموقف «كدي 1».
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