بالصور.. وزير الحرس الوطني يتفقَّد قوات خدمة الحجاج وتجهيزاتها المتكاملة

تفقَّد وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، قوات ومقرات الوزارة المشاركة في مهمة خدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام 1440 هـ، واستعرض لدى وصوله معسكر قوات الحرس الوطني في الشرائع، وحدات القوة وتجهيزاتها المتكاملة، وما تمتلكه من قدرات وتأهيل عالٍ لأداء مهامها بكل اقتدار.

كما شاهد الوزير عرضًا لتفريق المتظاهرين ومكافحة الشغب، واستعرض المهارات الفردية والجماعية، واستمع لشرح عن أبرز المعدات والآليات المتقدمة في تسهيل أداء مهامهم الموكلة إليهم، واستمع إلى إيجاز عن المهام والواجبات، التي تقوم بها وحدات الحرس الوطني لخدمة ضيوف الرحمن في الحرم المكي والمشاعر المقدسة.

وتفقَّد الوزير مقرات الحرس الوطني بالمشاعر المقدسة، واستمع إلى شرح عن آخر الاستعدادات والتجهيزات، التي تقدمها لحجاج بيت الله الحرام، كما تفقَّد مستشفى منى الميداني التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، واستمع لشرحٍ عن المهام والخدمات، التي توفرها الشؤون الصحية بالحرس الوطني لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم.

وزار الوزير أقسام التنويم بالمستشفى، ثم تفقَّد سموه أقسام العناية المركزة والعيادات الخارجية ووحدة العزل، ووحدات الطب الوقائي ومكافحة العدوى، وأكد ضرورة تقديم وتوفير كل الإمكانات والحرص على مضاعفة الجهود، والارتقاء بالخدمات المقدَّمة لحجاج بيت الله الحرام لأداء فريضتهم بكل يسر وأمان، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تماشيًا مع الجهود التي تقوم بها القيادة في كل عام لخدمة الحجاج، وتوفير السبل لراحتهم وتسهيل أدائهم لفريضة الحج.

ونوه الأمير عبدالله بن بندر في ختام زيارته، بالجهود الجبّارة التي تُبذل من قبل حكومتنا الرشيدة في خدمة بيت الله الحرام، وما سخّرته من إمكانات وطاقات بشرية ومادية، من أجل تسيير أعمال الحج وخدمة ضيوف الرحمن، الذين يتوافدون سنويًا في هذه الأيام المباركة، رافعًا تقديره وشكره لخادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين؛ لما تحظى به كل القطاعات المعنية بخدمة الحجاج من توجيهات سديدة ودعم سخي، ومتابعة تهدف إلى مواصلة تقديم أرقى الخدمات للحجاج الكرام، داعيًا المولى عز وجل أن يسهّل لضيوف الرحمن أداء مناسكهم، وأن يمن عليهم بالقبول.