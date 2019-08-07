وصول 1300 حاج يمني وفلسطيني من ضيوف خادم الحرمين

وصل إلى مكة المكرمة أمس 295 حاجاً وحاجة من جمهورية اليمن الشقيقة يمثلون الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، من أسر وذوي الشهداء المشاركين بعمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل وعموم الشعب اليمني.

كما وصل إلى مكة المكرمة أمس 1000 حاج وحاجة من دولة فلسطين يمثلون 500 من قطاع غزة و500 من الضفة الغربية، ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة من أسر وذوي الشهداء.

وفور وصولهم إلى مقر إقامتهم، استقبلهم عدد من رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في البرنامج بالورود وماء زمزم والتمر والقهوة، مصحوبة بالتكبيرات التي صدحت بها حناجر الضيوف.

ورحبت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بضيوف خادم الحرمين الشريفين في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مقدمة التهنئة لهم بسلامة الوصول متمنية لهم طيب الإقامة، مؤكدة في الوقت ذاته تسخير جميع الإمكانات والتسهيلات.

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من جهته، عبر الضيوف عن عظيم شكرهم وتقديرهم وامتناهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده على ما وجدوه فور وصولهم المملكة من حفاوة وترحيب، مبينين أن هذه الاستضافة تؤكد ما يحمله خادم الحرمين الشريفين من مشاعر إنسانية ومحبة وحرص على خدمة الإسلام والمسلمين، سائلين الله عز وجل أن يجعل عمله في موازين حسناته، وأن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين، وأن يمده بعونه ونصره وتأييده.

زيارة مجمع كسوة الكعبة

زار 500 حاج من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، حيث اطلعوا على مراحل صناعة الكسوة، واستمعوا إلى شرح عن تاريخ صناعة الكسوة والمواد الخام المستخدمة في صناعتها، وتاريخ صناعة الكسوة، وبداية إنشاء مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ومراحل تطوره، وشاهد الضيوف نماذج وصوراً تتحدث عن المراحل التاريخية عن صناعة ثوب الكعبة المشرفة.