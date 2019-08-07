دائرتان للمنازعات العمالية

افتتحت وزارة العدل دائرتين للقضايا العمالية خلال موسم حج 1440، للنظر في المنازعات العمالية التي لا تتجاوز 20 ألف ريال، والمنازعات المتعلقة بعقود العمل الموسمية خلال الموسم، والنظر في المنازعات العمالية الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر.

وتشارك الدائرتان العماليتان ضمن 20 دائرة قضائية في موسم حج هذا العام، وللمرة الأولى تتواجد دوائر قضائية عمالية متخصصة.

وتلبي الدائرتان احتياجات القائمين على خدمة ضيوف الرحمن من العمال وأصحاب العمل وضبط العلاقات التعاقدية العمالية بما يعود لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن كافة، وقد تم دعم الدائرتين بالكوادر القضائية والإدارية المؤهلة لتسهيل سير عملهما وإنجاز المنازعات العمالية والمتعلقة بموسم الحج.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت في إطار استعداداتها لحج عام 1440 عن تجهيز 20 دائرة قضائية للنظر في القضايا الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومشعري منى وعرفة، إضافة إلى 5 كتابات عدل متنقلة لتلبية احتياجات ومتطلبات ضيوف الرحمن التوثيقية.

يذكر أن المحاكم العمالية باشرت اختصاصها مطلع هذا العام الحالي، بإجراءات سهلة وميسرة تضمن تحقيق العدالة الناجزة للمستفيدين، وتتماشى مع طبيعة المنازعات العمالية، كون لها صفة الاستعجال.

اختصاص دوائر القضايا العمالية

- المنازعات العمالية التي لا تتجاوز 20 ألف ريال

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- المنازعات المتعلقة بعقود العمل الموسمية خلال الموسم

- المنازعات العمالية الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر

استعدادات وزارة العدل للموسم

- 20 دائرة قضائية للنظر في القضايا الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومشعري منى وعرفة

- 5 كتابات عدل متنقلة لتلبية احتياجات ومتطلبات ضيوف الرحمن التوثيقية