اخبار السعوديه

بعثة تطلع على مستشفيات المشاعر

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نظمت وزارة الصحة جولة طبية لـ60 بعثة حج من الدول الإسلامية للاطلاع على الرعاية الطبية المقدمة لضيوف الرحمن بمستشفيات المشاعر، وبدأت الجولة من مستشفى الولادة والأطفال ثم انتقلت لمستشفى النور التخصصي ثم إلى عدد من مستشفيات المشاعر والمراكز الصحية.

اطلعت الوفود على أقسام العنايات المركزة والطوارئ وأجنحة التنويم، ووقفت على استعدادات المستشفيات.

وأبدت الوفود إعجابها بالاستعدادات التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتوفير رعاية صحية عالية المستوى لضيوف الرحمن .

وقال ممثل البعثة التونسية نيابةً عن البعثات إن حكومة المملكة تُقدّم جهودًا كبيرة وخاصة في القطاعات الصحية، مشيدا بما شاهده من تجهيزات عالية بمستشفيات المشاعر.


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