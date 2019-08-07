

السيح 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس

أغلقت بلدية الخرج خلال اليومين الماضيين( 98 ) منشئة مهنية في مدينة السيح ، تمثل مجموعة الورش في المنطقة الصناعية ومحلات الالكترونيات ومحلات زينة السيارات ، وذلك بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات النظامية.

وتم تطبيق الغرامات اللازمة بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة.

ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات نظامية في أحياء مدينة السيح وضواحيها والمراكز والقرى التابعة لخدمات بلدية الخرج ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

// انتهى //

19:31ت م

0271





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إغلاق (98) منشئة مهنية في مدينة السيح لمخالفات نظامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.