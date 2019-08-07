السعودية اليوم / خفر السواحل التونسي يحبط رحلة بحرية غير شرعية



تونس 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس

احبط حرس السواحل بجزيرة جربة جنوب شرق تونس محاولة للابحار سرًا نحو اوروبا انطلق فيها سبعة اشخاص من شواطئ مدينة جرجيس القريبة على متن مركب صغير.

وقد تعطل مركبهم وكانوا مهددين بالغرق عندما تم توقيفهم من قبل السلطات البحرية ليتم فتح قضية عدلية ضدهم.

// انتهى //

19:19ت م

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