السعودية اليوم / أمطار على محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة



جدة 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء متفرقة من محافظة الليث والمراكز الإدارية والقرى والهجر التابعة لها شملت " غميقة, والجحر, وجدم, ووادي سلبه,والمجيرمة , وبني يزيد , والماء الحار , والمجيرمة , وميقات يلملم , والسعدية , وطفيل , وذنباء , ووادي العرج , وصوانة , والوسقة, وسلم الزواهر, والشواق, والمرقبان, وعسيلة, ورياحين, والمستنقع, وثراء, وأجزاء من الشريط الساحلي وعدد من القرى والهجر " ، وسالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

18:27ت م

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