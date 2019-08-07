السعودية اليوم / الجيش الجزائري يكشف ويدمر أسلحة وحرس السواحل يحبط هجرات سرية



الجزائر 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس

كشف الجيش الجزائري بمناطق تمنراست جنوب البلاد 20 قذيفة من عيار 102 مليميتر، فيما دمرت قوات اخرى بمناطق بومرداس قرب العاصمة 23 قنبلة تقليدية الصنع.

الى ذلك احبط حرس السواحل محاولتي هجرة سرية انطلق فيها 38 شخصًا من سواحل وهران شمال غرب البلاد على متن قاربين تقليديين وفقاً لبيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم.

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18:07ت م

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