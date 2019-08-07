

مكة المكرمة 6 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 7 أغسطس 2019 م واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فسحها 1,809,438 رأساً من الماشية خلال الفترة من 1 ذي القعدة وحتى 5 ذي الحجة الجاري، وذلك بهدف تغطية طلب السوق المحلي وموسم حج هذا العام.

وأوضحت الوزارة أن الإرساليات المفسوحة الواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، توزعت بين 1,807,635 رأسا من الأغنام و1803 جمال، من ضمنها الإرساليات الخاصة بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي والتي بلغت 969,196 رأسا من الأغنام.

وبيَّنت أنها وضعت ضوابط عدة لدخول المواشي إلى العاصمة المقدّسة، تهدف من خلالها إلى ضمان سلامة الأضاحي وعدم انتشار الأوبئة، بدايةً بالمتابعة من قبل المحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية على المواشي المستوردة حتى فسحها، وبعد ذلك يتم ترصيص الشاحنات ومتابعتها حتى وصولها لمواقعها، إضافة إلى متابعة الوارد للمشاعر المقدسة من السوق المحلية من خلال فروع الوزارة بمحافظات: جدة والجموم والليث.

//انتهى//

17:52ت م

0251





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج /"البيئة" تفسح 1,8 مليون رأس من الماشية منذ مطلع ذي القعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.