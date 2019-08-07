السعودية | السعودية تدين تفجير كابول الدامي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مقر للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وجدد المصدر تضامن السعودية مع جمهورية أفغانستان ضد آفة الإرهاب وجميع مظاهر العنف والتطرف، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، ومتمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.
وأعلن مسؤولون أفغان أن 14 شخصاً قتلوا وأصيب 145 آخرون بجروح في هجوم انتحاري لحركة طالبان خارج مركز للشرطة في كابول في وقت سابق الأربعاء.
وقال نائب وزير الداخلية خوشال سادات للصحافيين، إن 92 من الجرحى هم مدنيون. وأعلنت طالبان أنها استهدفت مركز تجنيد لقوات الأمن.
والانفجار المدمر وقع بعد يوم واحد من إعلان مبعوث الولايات المتحدة وطالبان عن التقدم المحرز في محادثاتهما بشأن التفاوض على إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 سنة في أفغانستان.
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