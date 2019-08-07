محمد بن مسعود - الدمام - بمباشرة فتح الطرق والعمل على سرعة تأهيلها استنفرت بلدية مركز السهي، بمحافظة صامطة، من خلال فرقها ومعداتها، جهودها لمعالجة آثار الأمطار الغزيرة والسيول ومتابعة الحالة المطرية والأضرار الناتجة عنها. وقال رئيس البلدية المكلف المهندس محمد بن ناصر آل هتلان: إن الفرق والمعدات باشرت أعمال فتح الطرق وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار وسحب المياه المتجمعة في الشوارع والتجمعات السكانية وفتح قنوات التصريف ضمن مجراها الطبيعي. وأضاف أن الجهود مستمرة بمتابعة رئيس المركز عبدالله بن أحمد السهلي؛ للتعامل مع مثل هذه الحالات المطرية التي تشهدها منطقة جازان خاصة، والمناطق الجنوبية من المملكة بشكل عام، لمباشرة فتح الطرق وتلقي البلاغات والعمل على سرعة تأهيلها. Advertisements 07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440 07:00 PM بمباشرة فتح الطرق والعمل على سرعة تأهيلها بلدية "السهي" تستنفر جهودها لمواجهة آثار الأمطار والسيول بلدية "السهي" تستنفر جهودها لمواجهة آثار الأمطار والسيول استنفرت بلدية مركز السهي، بمحافظة صامطة، من خلال فرقها ومعداتها، جهودها لمعالجة آثار الأمطار الغزيرة والسيول ومتابعة الحالة المطرية والأضرار الناتجة عنها. وقال رئيس البلدية المكلف المهندس محمد بن ناصر آل هتلان: إن الفرق والمعدات باشرت أعمال فتح الطرق وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار وسحب المياه المتجمعة في الشوارع والتجمعات السكانية وفتح قنوات التصريف ضمن مجراها الطبيعي. وأضاف أن الجهود مستمرة بمتابعة رئيس المركز عبدالله بن أحمد السهلي؛ للتعامل مع مثل هذه الحالات المطرية التي تشهدها منطقة جازان خاصة، والمناطق الجنوبية من المملكة بشكل عام، لمباشرة فتح الطرق وتلقي البلاغات والعمل على سرعة تأهيلها. الكلمات المفتاحية ، بلدية "السهي" تستنفر جهودها لمواجهة آثار الأمطار والسيول ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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