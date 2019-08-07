، "أمجد طه": قطر تسعى لتسييس الحج واستهداف المملكة عبر أخبار كاذبة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال من المشاعر: مكة مدينة مقدسة إجراءاتها دقيقة ومتطورة

أشاد الخبير في الشؤون السياسية الإستراتيجية، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني للدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، الإعلامي أمجد طه؛ بما شاهده من إجراءات نظامية استخدمت فيها وسائل التقنية الحديثة لتسهيل إنهاء إجراءات الحجاج في زمن قياسي لا يتجاوز التدقيق في البعض منها وتوظيف التقنية في الإجابة عن الاستفسارات عن نسك الحج وإرشاد التائهين.

وقال في تصريحه لـ"الخليج 365"، خلال استضافته لأداء فريضة الحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد: قدمت لأداء فريضة الحج الأولى، وسرني ما شاهدت من تطورات غير مسبوقة استخدمت فيه وسائل التقنية الحديثة للتعامل الإلكتروني لإنهاء إجراءات الحاج في دقيقة وتسهيل أداء الحج لضيوف الرحمن.

وأضاف: سخرت حكومة خادم الحرمين الشريفين كل سبل الراحة للحاج والمعتمر، وقدمت كل جديد؛ ومن تلك المبادرات: "طريق مكة" الذي يعتبر نقلة جديدة لتوفير الجهد والزمن للحاج بكل يسر وسهولة.

وتابع: المملكة العربية السعودية هي العظمى كما عُرفت؛ عظيمة بقادتها وشعبها، ونقلت رسالة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، صورة جميلة لتسابق أبناء المملكة في تقديم ما يخدم ضيوف الرحمن.

وأردف: ما شاهدنا من حفاوة الترحيب وحسن الاستقبال خلال الاستضافة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة يفوق التخيلات، والخدمات المقدمة لا نستطيع إحصاءها، فقد وفرت لكل حاج جوالًا ذكيًّا، وزودت خدمة الاتصال بالجيل الخامس، وهذه الخدمة وفرت للحجاج قبل الشعب.

وعن الإعلام المضلل بنقل صور كاذبة لأجل تسييس الحج، قال أمجد: النظام القطري يقوم بهذا التضليل ومنع حجاجه من أداء مناسك الحج، رغم محاولات المملكة وتقديمها التسهيلات للحجاج القطريين، لكن حكومتهم منعتهم؛ فالنظام القطري يقوم بتسييس الأمر واستهداف المملكة عبر أخبار كاذبة.

وأضاف: هم يستهدفون المملكة؛ لأنها رأس الأمة الإسلامية فيستهدفون كل من يعمل على خدمة الحجاج، ولكن المملكة عبر التاريخ، بفضل الله، ثم قيادتها وأبنائها الكرام، دائمًا ناجحون في الحج ومستمرون، أما الآخرون سيخضعون مستقبلاً.