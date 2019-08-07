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أعلنت محافظة الطائف، اليوم الأربعاء، وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ إحصاءات الحج التي تمثلت في إعادة (37937) شخصًا و(17380) مركـبـة، مـن نقطة فرز الهدا خلال الفترة من 25 شوال وحتى 4 من حج 1440هـ من المخالفين.
وكان محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، قد وقف على أداء نقاط الفرز الأمنية في نقاط الخالدية والهدا وميقات وادي محرم، واطمأنّ على الخدمات الأمنية المقدمة لحجاج طريق الهدا.
07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440 06:41 PM
خلال الفترة من 25 شوال وحتى 4 من حج 1440هـإعادة 37937 شخصًا و17380 مركبة مـن نقطة فرز الهدا بالطائف
أعلنت محافظة الطائف، اليوم الأربعاء، وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ إحصاءات الحج التي تمثلت في إعادة (37937) شخصًا و(17380) مركـبـة، مـن نقطة فرز الهدا خلال الفترة من 25 شوال وحتى 4 من حج 1440هـ من المخالفين.
وكان محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، قد وقف على أداء نقاط الفرز الأمنية في نقاط الخالدية والهدا وميقات وادي محرم، واطمأنّ على الخدمات الأمنية المقدمة لحجاج طريق الهدا.
، إعادة 37937 شخصًا و17380 مركبة مـن نقطة فرز الهدا بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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