، رئيس الأركان يتفقّد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج ،

محمد بن مسعود - الدمام - زار قوة الواجب والإسناد الإداري بالمغمس واطلع على سير العمل

قام رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم؛ بجولة تفقُّدية لوحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج للوقوف على جاهزيتها واستعدادها.

وشملت الجولة مفرزة القوات الجوية في مطار عرفات بالمشاعر المقدسة؛ حيث كان في استقباله قائد منطقة الطائف قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج، اللواء الركن محمد بن مشبب القحطاني، وعدد من ضباط الوحدات المسلحة المشاركة في مهمة الحج.

وتفقّد "الرويلي"، فور وصوله، المفرزة الجوية، واستمع إلى إيجاز عن مهامها، كما زار قوة الواجب والإسناد الإداري بالمغمس؛ حيث اطلع على سير العمل والمهام والخطط الأمنية الموكلة لهم، عقب ذلك شاهد العرض العسكري للوحدات المشاركة.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة في كلمة للمشاركين: اهتمام بلادنا بخدمات الحجاج والمعتمرين والزوار راسخة الجذور؛ فالمملكة منذ تأسيسها تولي خدمة ضيوف الرحمن جلَّ اهتمامها وفائق رعايتها، انطلاقًا من الشرف الكبير الذي شرّفها الله بحمله؛ وهو خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار؛ حيث تعطي القيادة الرشيدة هذا الأمر الأولوية القصوى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ بالتوجيهات الدائمة لتسخير كل الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير أعلى درجات الراحة والأمان لجميع قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة دون أي استثناء أو تمييز".

وقام "الرويلي" بزيارة المستشفى الميداني التابع للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بمزدلفة، واطلع على التجهيزات والمعدّات الطبية المتوفرة في المستشفى.

وتفقّد الكوادر الطبية والصحية، واستمع إلى شرح موجز عن الاستعدادات التي تقوم بها الخدمات الطبية للقوات المسلحة لتوفير أفضل الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام.

كما اطلع على الاستعدادات والمخيمات والأنشطة الدينية التي تقدمها الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة.

وافتتح رئيس هيئة الأركان العامة عددًا من المشاريع في مخيمات وزارة الدفاع ومقر قيادة قوة إسناد الحج بالعابدية، كما تفقّد في ختام جولته موقع مركز العمليات المتقدم بقيادة وحدات القوات المسلحة المشاركة بمهمة حج هذا العام بالعوالي.

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