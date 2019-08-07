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خلّصت "الصحة" ممثّلة في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، حاجًّا صينيًّا يبلغ من العمر ٧١ عامًا، من آلام والتهابات البطن والفتق الذي كان يعاني منه، خضع لعملية جراحية بالمستشفى تكلّلت بالنجاح ولله الحمد.
الحاج الصيني أبدى مخاوفه من عدم تمكُّنه من إكمال مناسك الحج، وما أن تم زفّ البشرى له بتمكينه من أداء الحج عن طريق القافلة الطبية لوزارة الصحة، حتى ذرف دموع الفرح.
وقدم الحاج الصيني شكره للحكومة السعودية ولوزارة الصحة على الجهود الكبيرة التي يقدمونها لضيوف الرحمن، مشيدًا بالخدمات الصحية التي قدمت له.
"الصحة" تخلّص حاجًّا صينيًّا من التهابات البطنعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-08-07
خلّصت "الصحة" ممثّلة في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، حاجًّا صينيًّا يبلغ من العمر ٧١ عامًا، من آلام والتهابات البطن والفتق الذي كان يعاني منه، خضع لعملية جراحية بالمستشفى تكلّلت بالنجاح ولله الحمد.
الحاج الصيني أبدى مخاوفه من عدم تمكُّنه من إكمال مناسك الحج، وما أن تم زفّ البشرى له بتمكينه من أداء الحج عن طريق القافلة الطبية لوزارة الصحة، حتى ذرف دموع الفرح.
وقدم الحاج الصيني شكره للحكومة السعودية ولوزارة الصحة على الجهود الكبيرة التي يقدمونها لضيوف الرحمن، مشيدًا بالخدمات الصحية التي قدمت له.
07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
05:53 PM
ذرف دموع الفرح وشكر المملكة على رعايتها بضيوف الرحمن
خلّصت "الصحة" ممثّلة في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، حاجًّا صينيًّا يبلغ من العمر ٧١ عامًا، من آلام والتهابات البطن والفتق الذي كان يعاني منه، خضع لعملية جراحية بالمستشفى تكلّلت بالنجاح ولله الحمد.
الحاج الصيني أبدى مخاوفه من عدم تمكُّنه من إكمال مناسك الحج، وما أن تم زفّ البشرى له بتمكينه من أداء الحج عن طريق القافلة الطبية لوزارة الصحة، حتى ذرف دموع الفرح.
وقدم الحاج الصيني شكره للحكومة السعودية ولوزارة الصحة على الجهود الكبيرة التي يقدمونها لضيوف الرحمن، مشيدًا بالخدمات الصحية التي قدمت له.
، "الصحة" تخلّص حاجًّا صينيًّا من التهابات البطن ،
المصدر : الخليج 365
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