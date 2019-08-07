إنتر ميلان يقترب من ضم الجزائري محمد فارس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد ليوناردو سيمبلسي، المدير الفني لفريق سبال الإيطالي، قرب انتقال الجزائري محمد فارس لصفوف إنتر ميلان أو أتالانتا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال سيمبلسي في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "أتوقع أن يرحل محمد فارس خلال الشهر الحالي إلى إنتر أو أتالانتا".

وتوج أتلانتا موسمه الرائع في الدوري الإيطالي بالتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، عقب احتلاله المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 69 خلال الموسم المنتهي، فيما احتل إنتر ميلان المركز الرابع بنفس الرصيد لكن بفارق أقل من الأهداف.

وساعد فارس فريقه سبال على البقاء ضمن أندية الدرجة الأولى بالدوري الإيطالي، حيث شارك خلال 36 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا.

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وانضم محمد فارس صاحب الـ23 عاما لصفوف سبال قادما من هيلاس فيرونا عام 2018.

ويملك الظهير الأيمن الجزائري 9 مباريات دولية، وكان ضمن قوام منتخب "الخضر" الحاصل على لقب كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر.

وكان سبال اختتم منافسات الدوري الإيطالي في الموسم المنتهي في المركز الثالث عشر برصيد 42 نقطة.