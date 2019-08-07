فيديو.. جوميز يرد دين السومة بعد 228 يوما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال السعودي، في رد الدين لعمر السومة، مهاجم أهلي جدة السعودي، في مباراة الكلاسيكو بين الفريقين.

وفاز الهلال على أهلي جدة (4-2) في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019، مساء الثلاثاء، في لقاء سجل خلاله جوميز ثلاثية.

جوميز أصبح اللاعب الثاني في تاريخ الكلاسيكو السعودي بعهد الاحتراف يسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مباراة واحدة، بعد السومة.

عمر السومة كان أول لاعب يحقق هذا الإنجاز، وكان ذلك قبل 228 يوما من هاتريك جوميز، وتحديدا في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

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يذكر أن السومة (30 عاما)، الذي انضم لصفوف الأهلي في 2014 قادما من القادسية الكويتي، أحرز 10 أهداف أمام الهلال بمختلف المسابقات، آخرها في مباراة الفريقين بدوري الأبطال مساء الثلاثاء، علما بأنه شارك في 150 لقاء مع أهلي جدة بجميع المسابقات، أحرز خلالها 142 هدفا وصنع 21.

في المقابل، فإن جوميز صاحب الـ34 عاما، الذي انضم للهلال الموسم الماضي، شارك في 39 مباراة مع الفريق بمختلف المسابقات، سجل خلالها 31 هدفا وصنع 6 أهداف، منها 4 أهداف أمام الأهلي.

"العين الرياضية" تلقي الضوء في الفيديو التالي على تسجيل جوميز هاتريك في شباك أهلي جدة، ورد الدين للسومة الذي حقق الأمر نفسه أمام الهلال في وقت سابق.

