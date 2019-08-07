توتنهام يتفوق على أرسنال في سباق التعاقد مع كوتينيو

يتصدر نادي توتنهام الإنجليزي السباق على ضم البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب وسط برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتنافس توتنهام على ضم كوتينيو مع عدة أندية أخرى، على رأسها جاره اللندني أرسنال، علما بأن فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا تنتهي في الثامن من أغسطس/آب الجاري، أي بعد يومين فقط.

ونقلت إذاعة "توك سبورت" البريطانية عن تقارير إسبانية أن برشلونة وافق فعليا على رحيل كوتينيو خلال الشهر الجاري، وينظر في العروض المقدمة للتعاقد معه.

وكشفت الإذاعة عن أن تحرك توتنهام لضم كوتينيو جاء بسبب اقتراب رحيل الدنماركي كريسيتيان إريكسن لاعب وسط الفريق، والذي كان يعول عليه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب الفريق في الجانب الهجومي.



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ويسعى بوكيتينو للم الشمل مع كوتينيو مجددا، بعد أن كان قد أشرف عليه لفترة قصيرة في عام 2012 وقت وجود الاثنين مع فريق إسبانيول الإسباني.

ونقلت الإذاعة تصريحات سابقة لبوكيتينو عن كوتينيو قال فيها: "أشك إن كان كوتينيو لاعبا برازيليا بالفعل، فهو لاعب أوروبي نموذجي بأخلاقيات رائعة، واحترافية في العمل".

ووفقا لتقارير إنجليزية أخرى على رأسها شبكة "تايمز سبورت" فإن توتنهام عرض استعارة اللاعب من برشلونة لمدة موسم واحد مقابل 22.5 ملايين يورو، وما زالت المفاوضات دائرة بين الطرفين.

كوتينيو، صاحب الـ27 عاماً، ظهر بمستوى متواضع مع برشلونة على مدار موسم ونصف الموسم، وتعرض لانتقادات عنيفة من جانب جماهير البارسا، ليقترن اسمه بالرحيل عن النادي.

وكان اللاعب البرازيلي الدولي انضم إلى برشلونة في يناير/كانون الثاني عام 2017 قادما من ليفربول الإنجليزي، مقابل 160 مليون يورو، في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي الكتالوني.