ريال مدريد يضع عينه على فابينيو لتعويض صفقة بوجبا

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أحمد الغريبالأربعاء 2019/8/7 01:33 ص بتوقيت أبوظبي
البرازيلي فابينيو لاعب ليفربول
دخل نادي ريال مدريد الإسباني في مفاوضات لضم البرازيلي فابينيو، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، وذلك في ظل سعي إدارة النادي الملكي لتدعيم هذا المركز، واقتراب صفقة ضم بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي من الفشل.
وركزت إدارة الريال مجهوداتها خلال الأيام الماضية على التفاوض لضم بوجبا والهولندي دوني فان دي بيك، لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي، لكن اللاعبين لم ينضما للريال حتى الآن.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية نقلا عن تقارير إنجليزية إن ليفربول بدأ مرحلة البحث عن بديل لفابينيو بعد توصل اللاعب لاتفاق بشأن الانضمام للريال هذا الصيف.
ووفقا للتقارير، فإن الصفقة ستكلف ريال مدريد 65 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو أخرى كمتغيرات، في الوقت الذي سيوقع اللاعب على عقد يمتد حتى صيف عام 2024 مع حصوله على راتب سنوي يقدر بـ7.5 مليون يورو وذلك بموجب الاتفاق.
وأضافت أن اللاعب صاحب الـ25 عاما، سيعود بذلك لقلعة "سانتياجو برنابيو" بعد أن لعب لفريق الشباب "الكاستيا" في موسم 2012-213 قبل انتقاله إلى ريو آفي البرتغالي ومنه إلى موناكو الفرنسي.
وكان فابينيو انضم لصفوف ليفربول خلال الصيف الماضي قادما من موناكو، وشارك مع الفريق في 42 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع هدفين، كما حقق مع الفريق لقب دوري أبطال أوروبا.
ويجيد فابينيو اللعب في وسط الملعب بالإضافة إلى مركز الظهير، ويتميز في أداء الأدوار الدفاعية التي غابت عن خط وسط ريال مدريد على مدار الموسم الماضي لتؤدي إلى تذبذب النتائج.
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