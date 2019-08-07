ديزني تعيد تشكيل Home Alone لخدمة البث

2019-08-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشف الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، بوب إيغر، أن الشركة ستعيد عرض Home Alone الفيلم الكلاسيكي لعيد الميلاد لعقد التسعينيات من القرن الماضي عبر خدمة البث المباشر التي طال انتظارها، وهي “ديزني +”.

وأضاف أنه سيتم عرض Home Alone إلى جانب عدة أفلام من بينها ” ليلة في المتحف” و ” أرخص بـ الدرزن” و “يوميات طفل جبان.”

وفي شهر مارس، استحوذت شركة ديزني على معظم أصول Century 21 Fox بعد صفقة بقيمة 71 مليار دولار، بما في ذلك العديد من امتيازات الأفلام.

والمعروف أن فيلم وحدي في المنزل أو Home Alone هو فيلم كوميدي عرض للمرة الأولى عام 1990.

في الفيلم الممثل ماكولي كولكين، الذي يلعب كيفن مكاليستر، وهو وَلَد في الثامنة من عمره الذي عن طريق الخطأ يترك وحده في البيت، في الوقت الذي تسافر عائلته في رحلة إلى فرنسا لقضاء عطلة عيد الميلاد.

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بعد نجاح الفيلم ظهرت أجزاء أخرى للفيلم، اشتهر الممثل كولكين، وتم تحويل الفيلم والأجزاء التي تبعته لألعاب فيديو.

وفي فيلم Home Alone تستعد عائلة مكاليستر للذهاب لقضاء عطلة عيد الميلاد في فرنسا، وأفراد الأسرة يستعجلون في حزم الحقائب وكل شيء، والمغادرة، وبالخطأ تنسى العائلة كيفين مكاليستر ماكولي كولكن، وهو صبي في الثامنة، في المنزل.

عندما يستيقظ كيفين يكتشف أن أسرته قد نسيت إيقاظه، وأن البيت أصبح كله له الآن، وهذا الذي أراده دائماً وهو الشعور بالحرية فيستمتع كيفين بوقته كثيراً.

في هذا الوقت كان زوج من اللصوص يتجولان حول أحياء راقية في محاولة لاقتحام المنازل وسرقتها، وذلك لأن الكثير من الناس تغادر بيوتها بسبب عطلة عيد الميلاد، ويأتي اللصان إلى الحي الذي يعيش فيه كيفن ويبدآن بالتخطيط لاقتحام منزله، ولكن كيفين حاول تضليلهم في البداية وخداعهم بأن المنزل كان مليئًا بالأشخاص.

عندما اكتشف اللصان خدعته، بدأ بنصب الفخاخ في كل أنحاء المنزل، وتمكن من منع المتسللين من سرقة محتويات منزله.

وفي النهاية يتمكن كيفين من القبض على اللصوص وتقديمهما إلى الشرطة، في وقت لاحق يجتمع كيفين مع والدته، التي كانت تحاول الوصول إلى كيفين في أقرب وقت ممكن، وبعد فترة وجيزة يتم شمل جميع أفراد الأسرة.