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الجوازات: اكتمال قدوم 1.838.339 حاجاً عبر جميع المنافذ
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت المديرية العامة للجوازات اكتمال قدوم حجاج الخارج عبر جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية.
وأوضح مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بجدة اليوم أن عدد حجاج بيت الله الحرام من الخارج لحج هذا العام 1440هـ بلغ وحتى الساعة 4 عصرا اليوم الاربعاء 6 / 12 / 1440هـ ( 1.838.339 ) حاجاً .
وأضاف أن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ (1.725.455) حاجاً ، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية ( 95.634 ) حاجاً ، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية ( 17.250 ) حاجاً .
وأكَّد اللواء اليحيى، حرص القيادة الرشيدة ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بتسهيل إجراءات دخول الحجاج عبر مختلف منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية.
وأشار إلى أن المديرية العامة للجوازات وبإشراف ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا قد وفرت خلال خطة مرحلة القدوم جميع الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية المتطورة لضمان سرعة ودقة إنهاء إجراءات القدوم لكل حاج في وقت قياسي .
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